Погода на середу

Харків. 22 вересня. УНІАН. У середу, 22 вересня, в Україні збережеться помірно тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 22 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на Лівобережжі помірний, а вдень у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, на грунті місцями заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла; у південній та східній частині вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 18-23°.

У Київській області 22 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

21 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва 17°.