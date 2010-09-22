Консульство Чехії відкриють до кінця року
00:07, 22 вересня 2010Харьків
0 0
Його очолить випускник ХНУ
Харків. 22 вересня. УНІАН. Почесне консульство Чеської Республіки в Харківській області відкриється до кінця 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.
На його думку, відкриття почесного консульства Чехії в Харківській області сприятиме розвитку соціально-економічних відносин з цією країною.
За словами Ю.САПРОНОВА, очолить консульство випускник і викладач Харківського національного університету ім. Каразіна Олег ЧИГРИНОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter