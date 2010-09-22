Німецька «Єврогласс» планує побудувати на Харківщині склозавод

Харків. 22 вересня. УНІАН. Німецька компанія «Єврогласс» має намір інвестувати 185 млн. євро в будівництво в Харківській області заводу з виробництва промислового скла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник глави Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, коментуючи підсумки Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», що пройшов у Харкові 17 вересня.

Віце-губернатор підкреслив, що на сьогодні для Харківської області це пріоритетний інвестиційний проект, і для його реалізації облдержадміністрація докладе усіх зусиль.

«Ми створили робочу групу, і це на сьогодні пріоритетний проект, який існує для економіки Харківської області. Ми цього інвестора проведемо, як я говорю, за руку всіма коридорами дозвільних та інших систем», - зауважив Ю.САПРОНОВ.

За його словами, для реалізації проекту треба забезпечити складні технічні вимоги, зокрема забезпечити належну залізничну інфраструктуру, електро- і газозабезпечення.

«Сьогодні ми підбираємо майданчик і намагаємося виконати складні технічні умови, які потрібні для реалізації цього проекту. Я думаю, що впродовж 6 місяців максимум ми уточнимо для цього інвестора всі параметри. Там досить серйозні вимоги по електроенергії, йдеться про десятки мегават. Там досить серйозні вимоги по газу, це має бути газ високого тиску. Там мають бути виконані досить серйозні технічні умови по тому, щоб максимально близько знаходилася залізничний тупик і залізнична гілка», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Ю. САПРОНОВ повідомив, що, незважаючи на високі вимоги, вже сьогодні знайдено на вибір 3 майданчики в Ізюмському, Валківскому та Красноградському районах.

Як передавав УНІАН, за підсумками Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» група компаній з Німеччини і Швейцарії висловила готовність інвестувати в промисловість Харківської області 185 млн. євро.

17 вересня в Харкові відбувся ІІ Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», в якому взяли участь понад 300 представників з 19 країн світу. За підсумками форуму було укладено 5 договорів про наміри і 4 передпроектні договори.