Сьогодні харків’яни вийдуть на захист секонд-хендів

Харків. 22 вересня. УНІАН. У середу в Харкові на Майдані Свободи о 15.00 розпочнеться акція протесту проти можливої заборони ввозу секонд-хенду на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Асоціації дилерів секонд-хенду України Хамед РАХІМІ на прес-конференції у вівторок.

Х.РАХІМІ висловив сподівання, що продаж секонд-хенду не буде заборонений, оскільки "Україна збирається інтегруватися в Європу", а в Європі цей вид бізнесу спокійно розвивається. "Ви не знайдете жодної центральної дороги, наприклад, в Англії, де б не було 2-3 магазинів секонд-хенду", - сказав Х.РАХІМІ.

Він нагадав, що у 2002 році секонд-хенди були заборонені в Польщі, але "буквально через декілька місяців їх знову відкрили, тому що відчули удар по економіці".

На думку Х.РАХІМІ, удар по економіці – у випадку заборони ввозу секонд-хенду – відчує і Україна. За його словами, "галузь сплачує досить значні суми до державного бюджету", крім того, секонд-хенди забезпечують роботою велику кількість людей. За даними Х.РАХІМІ, в Харківській області, яку він назвав "столицею секонд-хенду України", прибуток від цього бізнесу отримують близько 25 тисяч осіб.