Заборона second hand буде сприяти розвитку легкої промисловості

Харків. 22 вересня. УНІАН. Заборона ввезення продукції second hand буде сприяти розвитку легкої промисловості.

Про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харквської облдержадміністрації.

«Я не заперечую проти будь-якого виду бізнесу. Для багатьох людей second hand - це бізнес, але жодного відношення до розвитку легкої промисловості регіону він не має, і тільки заважає її розвитку. Крім того, second hand - це найчастіше неякісний одяг, який протягли сюди через митні бар`єри, за корупційними схемами, які на сьогодні є одним із бичів, що заважають проводити економічні реформи», - сказав Ю.САПРОНОВ.