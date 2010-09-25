Сьогодні у Харкові – «бразильське» дербі

Харків. 25 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в матчі 11-го туру Прем`єр-ліги бронзовий призер національної Першості з футболу місцевий Металіст приймає чемпіона України донецького Шахтаря.

Це буде центральний матч туру, але він викликає підвищену увагу не лише тим, що в ньому поміряються силами традиційні суперники і претенденти на найвищі нагороди першості України. Матч стане цікавим ще тим, що сьогодні відбудеться своєрідне дербі за участю «бразильців» обох українських клубів: на ударних позиціях команд виступлять Тайсон (Металіст) і Дуглас да Кошта (Шахтар).

Отже, українські уболівальники зможуть відчути на «Металісті» атмосферу «Гре – Нал», яка панує під час зустрічей у Бразилії в місті Порту-алегрі непримиренних клубів Греміо та Інтернациональ. У цих двобоях за свого часу і брали участь Дуглас і Тайсон.

«Гре – Нал», стверджують знавці, це найнепримиренніше і найбільш містичне протистояння в Бразилії: кожен матч супроводжується бурею емоцій з обох боків. «Гре – Нал» - дуже сильне із спортивної точки зору дійство. «Гре – Нал» - це не просто гра, це боротьба, битва, перемога або поразка в якій дуже емоційно сприймається по всій Південній Бразилії. В межах міста Порту-алегрі, та і всього штату Ріу-гранді-ду-сул. Кожен учасник чітко «належить» до однієї з цих двох сторін, відповідно до дуже складних сімейних, культурних і соціально-демографічних чинників.

«Гре – Нал» не прощає помилок. Переможці у цьому матчі - герої. На долю переможених у кращому разі (як би там добре вони не грали!) залишаються звинувачення й докори, часто дуже тяжкі й ганебні, деколи достатні для того, щоб поставити крапку на кар`єрі перспективного футболіста. Зате гравці, яким випадає успіх блиснути в парочці дуелей «Гре – Нал», стають ідолами у екзальтованій торсиді штату.

Отже, сьогодні частинку одного з найнепримиренніших дербі світу можна буде спостерігати і в Харкові, де сходяться Металіст і Шахтар. Свого часу Тайсон і Дуглас та Кошта - зоряні бразильці обох команд - знаходилися в Порту-Алегрі по різні стороні барикад. Новоспечений харків`янин Тайсон грав за «Інтернациональ», а його донецький колега захищав чорно-блакитні кольори «Греміо».

Протистояння це тим цікавіше, що саме на бразильців роблять ставку Маркевич і нинішні наставники найсильніших клубів України. І ще цікавіший факт: Да Кошта був придбаний Шахтарем у січні 2010 за 6 млн. євро, Тайсон же перебрався до України в серпні 2010-го за тих же 6 млн. Отже, сьогоднішній матч по праву може називатися «6-мільйонне дербі». Очна зустріч двох «мільйонерів» відбулася ще в жовтні 2009 року, коли «Інтернациональ» Тайсона мінімально обіграв «Греміо», у складі якого вийшов Дуглас – 1:0.

«Луіс Адріано, Дуглас Коста - знайомий з цими хлопцями. Я знаю, що поєдинок проти Шахтаря - центральний матч туру, тому я готуюся до нього», - зазначив перед грою Тайсон.

«Звичайно, хочеться перемогти. Це перший матч, у якому я зіграю проти Шахтаря, і дуже хочеться залишитися після матчу у хорошому настрої. Постараємося обіграти чемпіона!» - цитує бразильця офіційний сайт ФК Металіст.

Початок гри сьогодні на стадіоні «Металіст» о 17.30.

Статистика показує, що у двох останніх чемпіонатах Металіст незмінно відбирав очки у клубу з Донецька. Причому, в шести останніх поєдинках харків`яни забили 6 голів у ворота Шахтаря і при цьому лише в одному з цих 6 матчів пішли з поля без забитого м`яча.