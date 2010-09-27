УЄФА заслухає звіт про підготовку до Євро-2012

00:07, 27 вересня 2010
Харьків
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За тиждень у Мінську

Харків. 27 вересня. УНІАН. У понеділок, 4 жовтня, в Мінську під головуванням президента Європейського футбольного союзу Мішеля ПЛАТІНІ відбудеться чергове засідання Виконавчого комітету УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з повідомленням, одноденна нарада відбудеться в столиці Білорусі у готелі Crowne Plaza. Засідання розпочнеться о 9.00 за місцевим часом, а закінчиться приблизно о 17.00, після чого у тому ж готелі відбудеться прес-конференція.

Основними питаннями порядку денного в Мінську стануть: звіт про підготовку до Євро-2012, а також розгляд дат та місць проведення матчів турніру; призначення країн-господарів фінальних турнірів: ЧЄ-2012 та ЧЄ-2013 серед 17-річних та 19-річних гравців, а також чемпіонату Європи серед жінок 2013 року та ЧЄ-2012 й ЧЄ-2013 серед 19-річних дівчат.

Також Виконком УЄФА розглядатиме претендентів на приєднання до Тренерської конвенції УЄФА та кандидатів на отримання відповідних зірок Хартії масового футболу УЄФА.

Виконком також заслухає доповіді голів різних комітетів.

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