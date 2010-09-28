«Сильна Україна» висунула свого кандидата в мери Харкова

Харків. 28 вересня. УНІАН. Харківська міська організація партії «Сильна Україна» висунула кандидатом на посаду міського голови Харкова підприємця Євгена ГУТКОВА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної парторганізації «Сильної України» Андрій МОЧЕНКОВ, це рішення сьогодні було одностайно ухвалене делегатами конференції міської організації партії.

За словами А.МОЧЕНКОВА, Є.ГУТКОВ працює віце-президентом будівельної компанії «Констракшн Груп Інтернешнл» і є досить знаною в Харкові людиною. «ГУТКОВ - відома й авторитетна людина, яку знає місто, і ні в кого з однопартійців його кандидатура не викликає сумнівів, - сказав А.МОЧЕНКОВ. Він додав, що Є.ГУТКОВ має «великий досвід керівництва великими підприємствами і багатотисячними колективами», і це, на думку керівника обласної парторганізації, є вагомим чинником для того, щоб претендувати на посаду мера півторамільйонного міста.

А.МОЧЕНКОВ повідомив також, що Є.ГУТКОВ очолив список кандидатів від «Сильної України» по багатомандатних округах на місцевих виборах до Харківської міської ради.

На знімку: Євген ГУТКОВ