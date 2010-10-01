Київське Динамо залишилося без головного тренера

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор СУРКІС прийняв відставку головного тренера команди Валерія ГАЗЗАЄВА.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

І.СУРКІС подякував тренеру за співпрацю та побажав успіхів у подальшій роботі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня після стартового матчу «Динамо» у груповому етапі цьогорічного розіграшу Ліги Європи проти білоруського «БАТЕ», якій закінчився внічию 2:2, В.ГАЗЗАЄВ подав прохання про відставку. Однак тоді І.СУРКІС прохання тренера відхилив.

30 вересня «Динамо» програло у груповому турнірі Ліги Європи команді «Шериф» з Молдови з рахунком 0:2.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА