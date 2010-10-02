У Харкові презентовано книгу віднайдених творів польського композитора Горського (фото)

Харків. 2 жовтня. УНІАН. У Харкові відбулася презентація вперше виданої книги знайдених творів польського композитора та скрипаля Костянтина Горського, який близько 30 років жив і працював у столиці Слобожанщини.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії презентації книги, яка проходила в приміщенні Харківського державного університету мистецтв ім. І. Котляревського, взяли участь ініціатор видання та збирач творів композитора, колишній Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Джегош СЕРОЧИНСЬКИЙ та Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ.

У концерті, підготовленому викладачами і студентами університету, і який пройшов у рамках 17-го Міжнародного музичного фестивалю «Харківські асамблеї», пролунали скрипкові та вокальні твори К.Горського.

За словами Д.СЕРОЧИНСЬКОГО, пошуки маловідомих та взагалі невідомих творів К.Горського тривали понад 4 роки в бібліотеках Харкова, Києва, Москви, Варшави, Торуня, Кракова. Результатом цієї роботи стала книга «Віднайдені твори», яка була надрукована (з передмовою польською, українською та російською мовами) у видавництві «Слово знань» накладом 500 екземплярів за кошти Генерального консульства Республіки Польща в Харкові.

До видання увійшло близько 40 творів, зокрема пісні, духові твори та концерт для православного хору. Також за допомогою музикантів Харківського державного університету мистецтв ім. І. Котляревського було записано компакт-диск із творами К.Горського, котрі ввійшли до видання «Знайдені твори».

«Не так просто було знайти ці твори, тому що Костянтин Горський, хоч і хороший композитор, але його твори практично зникли», - наголосив Д.СЕРОЧИНСЬКИЙ.

Д.СЕРОЧИНСЬКИЙ підкреслив, що це перше видання творчого спадку К.Горського як в Україні, так і в Польщі. Він запевнив, що продовжуватиме збирати твори цього композитора й за кілька років видасть другий том музичних творінь К.Горського.

«Після закінчення робіт над цією книгою, я знайшов ще 20 пісень Костянтина Горського українською мовою. Він підготував музику до оперети Кропивницького, я вже знайшов у Гамбурзі один скрипальський твір. Є ще можливість знайти щось нове. Костянтин Горський написав майже 100 пісень, 2 опери, 2 служби, значить ще багато переді мною», - сказав Д.СЕРОЧИНСЬКИЙ.

Я.ГРАНАТ подякував усім, хто має відношення до видання «Знайдених творів» і виразив сподівання на подальше зміцнення культурних зв’язків між Україною та Польщею. Він наголосив на великому значенні цього видання, оскільки завдяки цій роботі «вдалося повернути Костянтина Горського нашій культурі».

«Я думаю, що це дуже важливий момент, тому що Костянтин Горський пов`язаний із Харковом, і якщо ми представляємо сьогодні книгу, то вона важлива не тільки для поляків, але також для харів’ян. Я дуже задоволений, що нам вдалося знайти тут таке велике зацікавлення серед людей, які займаються музикою. Костянтин Горський не тільки нам близький, хоча його теж у Польщі не всі знають. Завдяки зусиллям колишнього нашого консула нам вдалося повернути Костянтина Горського нашій культурі», - наголосив Я.ГРАНАТ.

Довідка УНІАН. Костянтин Антоній Горський (13 червня 1859, Ліда - 31 травня 1924, Познань) - польський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, суспільний діяч, автор романсів, двох опер і безлічі інструментальних творів.

Навчався в Гродні, Вільні. Музичну освіту здобув у Музичному інституті Аполлінарія Контського у Варшаві потім у Консерваторії в Санкт-Петербурзі. Навчався у відомого угорського скрипаля Леопольда Ауэра та видатного російського композитора Миколи Римського-Корсакова. В 1890 році Костянтин Горський переїжджає до Харкова, де прожив на 29 років.

Тут він працює викладачем у Харківському музичному училищі, є одним із засновників культурного суспільства «Будинок Польський» у Харкові. Був диригентом симфонічного оркестру, а також керував церковним і польським хорами, заснованими їм же в католицькому приході.

Після 1917 року, К.Горянський разом із родиною повертається у Варшаву, а потім переїздить у Познань, де на посаді концертмейстера оркестру Великого театру ім. Ст. Монюшко працює до кінця життя.

Після смерті композитора на сцені Великого театру ім. Ст. Монюшко в 1927 р. була поставлена його опера «Маргер». У міжвоєнний період були виконані його Missa Solemnis Es-dur (виконавці - хор ім. Ст. Монюшко, у Познані), симфонічна поема «Зачароване коло» і «Органна фантазія» f-moll. Органні твори вперше виконав в 1920 році Антоній Карнашевський у Варшавській філармонії.

Книга «Віднайдені твори» (Konstanty Gorski. «Utwory odnalezione» - Charkow: Slowo wsrod nas (PP Sliz). 2010. - 248 s. Zdjecia, noty), К.Горський. Віднайдені твори» - Харків: Слово між нами (СПДФО Сліж), 2010. – 248 с., іл., ноти) видана до 150-річчя від дня народження та до 85-річчя з дня смерті композитора, який з 1890 по 1919 рік жив і працював у Харкові.

На знімках: ректор Харківського державного університету мистецтв ім. І. Котляревського Тетяна ВЄРКІНА, польські дипломати Джегош СЕРОЧИНСЬКИЙ та Ян ГРАНАТ на презентації книги творів композитора Костянтина Горського.