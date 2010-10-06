На Харківщині 46-річний чоловік застрелив свою кохану

Харків. 6 жовтня. УНІАН. На Харківщині 46-річний чоловік застрелив свою 32-річну кохану і наклав на себе руки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в одному із сіл Зміївського району.

Про трагедію розповів батько загиблої, який і повідомив міліцію про трагедію, яка розігралася напередодні.

За його словами батька та свідченнями односельчан, його дочка була у цивільному шлюбі з чоловіком, який останнім часом став сильно ревнувати, і в їхньому домі дуже часто виникали сварки. Напередодні неврівноважений співмешканець дочки після чергової сварки схопився за рушницю та здійснив подвійне вбивство: одним пострілом він убив кохану, а іншим - самого себе. На такий сценарій кривавої драми, зазначили в ЦЗГ, вказують речові докази та свідчення тих, хто був обізнаний у тонкощах сімейних стосунків загиблих.