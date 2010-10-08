Стратегія економічного розвитку Харківщини буде конкретною і реальною - Добкін

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Стратегія економічного розвитку Харківської області буде дуже чіткою, конкретною і реальною для виконання.

Про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Стратегія економічного розвитку Харківської області буде дуже чіткою, конкретною і буде торкатися всіх сфер життєдіяльності нашого регіону. Найголовніше - вона буде абсолютно реальною для виконання. Це буде основний документ, який стане базою для програм соціально-економічного розвитку області на кожен новий бюджетний рік», - сказав у ефірі програми «Час влади» М.ДОБКІН.

За його словами, Стратегія економічного розвитку області дасть змогу чітко розуміти, як повинна розвиватися область, які галузі потребують підтримки та пильної уваги, а що може почекати кращих часів. «Це буде щось на зразок інструкції, як вивести наш регіон на зовсім інший, більш високий рівень», - сказав М.ДОБКІН.