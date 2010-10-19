Ярославський оскаржить рішення АК ФФУ в Лозанні
Офіційна заява президента ФК «Металіст»
Харків. 19 жовтня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає несправедливим рішення Апеляційного комітету Федерації футболу України покарати його клуб за начебто договірний матч «Металіст» - «Карпати» і звернеться з апеляцією до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, розміщеній на офіційному сайті «Металіста».
«Сьогодні, - йдеться у заяві, - стало відомо про рішення Апеляційного комітету ФФУ, яке стосується горезвісного матчу «Металіст» - «Карпати» трирічної давності. Це рішення фактично продублювало те незаконне і несправедливе рішення, яке раніше виніс КДК ФФУ. Хай воно залишиться на совісті тих, хто його приймав».
«Я як і раніше, - наголошує президент «Металіста», - переконаний в невинності нашого клубу та його співробітників. Так само як і в тому, що гра була чесною і повністю відповідала принципам fair play. Металіст не грав, і не гратиме договірних матчів».
«Тому, - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - я добиватимуся відміни цього несправедливого рішення всіма доступними законними шляхами і засобами, в першу чергу - шляхом подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, в якому незалежні і незаангажовані юристи дадуть оцінку вирішенню АК ФФУ».