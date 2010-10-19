Ярославський оскаржить рішення АК ФФУ в Лозанні

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає несправедливим рішення Апеляційного комітету Федерації футболу України покарати його клуб за начебто договірний матч «Металіст» - «Карпати» і звернеться з апеляцією до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, розміщеній на офіційному сайті «Металіста».

«Сьогодні, - йдеться у заяві, - стало відомо про рішення Апеляційного комітету ФФУ, яке стосується горезвісного матчу «Металіст» - «Карпати» трирічної давності. Це рішення фактично продублювало те незаконне і несправедливе рішення, яке раніше виніс КДК ФФУ. Хай воно залишиться на совісті тих, хто його приймав».

«Я як і раніше, - наголошує президент «Металіста», - переконаний в невинності нашого клубу та його співробітників. Так само як і в тому, що гра була чесною і повністю відповідала принципам fair play. Металіст не грав, і не гратиме договірних матчів».

«Тому, - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - я добиватимуся відміни цього несправедливого рішення всіма доступними законними шляхами і засобами, в першу чергу - шляхом подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, в якому незалежні і незаангажовані юристи дадуть оцінку вирішенню АК ФФУ».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА