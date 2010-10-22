Абрамович приніс перемогу Металісту

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Власник англійського клубу «Челсі» російський мільярдер Роман АБРАМОВИЧ відвідав матч групового раунду Ліги Європи «Металіст»-«Сампдорія», у якому команда Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО завдала італійцям поразки з рахунком 2:1.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, Р.АБРАМОВИЧ спеціально прибув до Харкова на запрошення О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. У четвер російський гість оглянув реконструйований до Євро-2012 стадіон.

Перед початком матчу гість і господар з’явилися у VIP-ложі, де жваво спілкувалися між собою. Поява О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в компанії з Р.АБРАМОВИЧЕМ одразу привернула увагу фоторепортерів і журналістів. Великий екран на стадіоні протягом матчу неодноразово висвітлював їхні емоції після забитих голів.

Місцеві журналісти відмічають, що перемога «Металіста» у присутності Р.АБРАМОВИЧА продовжує тенденцію, започатковану навесні: «коли ЯРОСЛАВСЬКИЙ їде в гості до АБРАМОВИЧА, «Челсі» виграє». Тепер же буде правильним і зворотнє твердження: «коли АБРАМОВИЧ приїжджає в гості до ЯРОСЛАВСЬКОГО, перемагає «Металіст».

Так чи інакше, матч виявився яскравим, попри прикрість, що спіткала «Металіст», який майже весь другий тайм грав у меншості. Французький суддя на 54-й хвилині вилучив з поля Тайсона – надзвичайно активного в цьому матчі нападника харків’ян. Саме він при рахунку 0:1 (32 хв.) на 38-й хвилині, заплутавши фінтами кількох італійських захисників, віртуозно пробив по воротах, поставивши логічний акцент: до цього часу «Металіст» значно переважав суперника в швидкості і комбінаційній грі.

Завдяки виграшу харківський клуб перемістився на другу сходинку в групі I. Після трьох турів ПСВ «Ейднховен» має 7 очок, «Металіст» - 6, «Сампдорія» - 4, Дебрецен - 0.

Настуні ігри в Лізі Європи відбудуться 4 листопада. Цього дня «Металіст» зіграє з Сампдорією в Італії.

На знімку: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Роман АБРАМОВИЧ під час матчу «Металіст» - «Сампдорія».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА