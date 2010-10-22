Балога прокоментував заяву «східняка» Шенцева

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Лідер “Єдиного центру” Віктор БАЛОГА вважає, що в Україні всі партії мають бути націоналістичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання про своє ставлення до ініціативи окремих політичних сил заборонити в Україні націоналістичні партії.

«Якщо говорити про те, що таке націоналістична партія, то будь-яка партія, яка зареєстрована Мін’юстом, повинна бути націоналістичною, - наголосив В.БАЛОГА. - Що таке націоналізм? Якщо ми з вами українці, незалежно від того, якої ми нації чи віросповідання, - всі повинні бути націоналістами, всі повинні переживати за те, що в наших руках держава –Україна. І тому вішати ярлики і говорити, що націоналізм «это плохо, а мы – это хорошо» - це не той шлях, що об`єднає країну». За словами В.БАЛОГИ, він «негативно» сприймає заклики, які нині робляться на Сході в один бік, а на Заході в інший, які нас роз`єднують.

«Якщо ми хочемо будувати громадянське суспільство в спокої, а тільки в спокої його можна збудувати, то дуже важливо, щоб ми не говорили, що ЮЩЕНКО був Президентом правої частини України, а ЯНУКОВИЧ – лівої. Хочемо ми цього чи ні, а ЯНУКОВИЧ легітимно обраний Президент, як і всі попередні, - зауважив лідер “Єдиного центру”. - І від нас з вами залежить будівництво спільної України».

На думку В.БАЛОГИ, «сьогодні політики розділяють країну», роблячи необдумані заяви. «Тому я вкрай негативно сприймаю такі заклики, які непродумані, - додав політик. – Дуже погано, що на них не реагує влада. Я вважаю, що Президент таким закликам має зробити різке попередження. Для цього є всі механізми впливати на ті політичні сили, які такі гасла роблять».

Як повідомлялося, у Верховну Раду внесено законопроект, що пропонує заборонити усі націоналістичні організації в Україні, зокрема партію ВО «Свобода», заявив народний депутат від провладної Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ.