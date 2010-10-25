На Харківщині за хабарництво засуджено інспектора ДАІ

Харків. 25 жовтня. УНІАН. На Харківщині суд оштрафував за хабарництво інспектора ДАІ і позбавив його права обіймати відповідні посади .

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України в Харківській області, 35-річний інспектор ДАІ в одному з районів Харківщини вимагав 2 тисячі гривень за звільнення громадянина від адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

Інспектор був затриманий працівниками СБУ «на гарячому» – після отримання останньої частини хабара від порушника правил дорожнього руху на початку червня цього року.

Суд визнав співробітника міліції винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 12 750 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та контролюючих повноважень.

Вирок суду набув чинності, повідомили у прес-центрі СБУ.