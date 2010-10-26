Азаров сподівається, що українці їздитимуть в Європу без віз до Євро-2012

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України сподівається, що угода про безвізовий режим з Європейським Союзом буде підписана до проведення чемпіонату Євро-2012.

Про це він заявив в інтерв`ю РІА «Новости».

«Ми ЄС говорили про те, що це питання бажано було б вирішити до Євро-2012», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що 22 листопада під час саміту Україна-ЄС планується затвердити «дорожню карту» із запровадження безвізового режиму.

«В міру того, як пункти цієї «дорожньої карти» виконуватимуться, цілком очевидними стануть і конкретні терміни реалізації (підписання угоди – УНІАН)».