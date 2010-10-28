Журналісти УТ-1 заявили про тиск з боку ФФУ

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Журналісти телеканалу УТ-1 провели прес-конференцію, присвячена скандалу, що спалахнув під час прямого ефіру футбольного ток-шоу «Футбольний код».

Журналісти заявили, що на них здійснюється тиск з боку ФФУ.

Як відомо, в понеділок, жовтня в ефірі програми був продемонстрований відеозапис, на якому футболіст Сергій ЛАЩЕНКОВ спростовував інформацію про договірний характер матчу Металіст - Карпати. Цей запис раніше не фігурував у матеріалах розслідування, проведеного уповноваженими органами ФФУ, за підсумками якого до Металіста і Карпат були застосовані дисциплінарні санкції. Після цього один з учасників програми Ігор КОЧЕТОВ, голова комітету ФФУ з етики і чесної грі, за інформацією творчого колективу телепередачі, затримав журналістів в студії і в неприпустимій формі намагався переконати їх, що вони не мали права транслювати цей відеозапис.

Пізніше ведучому програми Андрію СТОЛЯРЧУКУ вже протягом декількох днів дзвонять якісь особи і «мило пояснюють наслідки того, якщо відео потрапить в інтернет», розповів Михайло МЕТРЕВЕЛІ, заступник генерального директора НТКУ з Євро-2012.

М.МЕТРЕВЕЛІ підкреслив, що ця ситуація не робить честі І.КОЧЕТОВУ як людині, що має високе становище в ієрархії СБУ. Також він висунув припущення, що можливі 2 варіанти трактування події. «Або КОЧЕТОВ підставив Григорія СУРКІСА, або це тонка гра, спроба КОЧЕТОВА легалізувати диск через телеефір. Не виключено, що ФФУ зараз прагне зробити все, щоб «справа Карпати - Металіст» не дійшла до Лозанни». «Справа не в тому, звідки взявся диск, а в тому, що цей факт дозволяє дізнатися істину, показує як проводилося розслідування. Виникає питання - чому цей диск не увійшов до матеріалів слідства?».

Як повідомлялося раніше, присутній на програмі 25 жовтня голова комітету з етики і чесної гри І.КОЧЕТОВ спочатку підтвердив, що бачив її, потім відмовився від своїх слів. Це викликало бурхливу реакцію як клубів (заяви Карпат і Металіста), так і негативну оцінку незалежних юридичних експертів, зокрема, юриста Сергія ВЛАСЕНКА.