У вівторок на сході до 13° тепла

Харків. 2 листопада. УНІАН. Завтра в Україні збережеться суха погода, вдень до 13° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 листопада буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, на високо гір’ї Карпат пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в східній частині до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 15-18° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

У столиці також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.