«Мокрі печатки» засвідчують перемогу Авакова в Харкові

Харків. 1 листопада. УНІАН. Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що, за даними паралельного підрахунку голосів, мером Харкова став Арсен АВАКОВ.

Про це він заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

«Згідно з паралельним підрахунком голосів – а вже більшість протоколів зібрано з «мокрими» печатками з усіх виборчих дільниць – Арсен АВАКОВ переміг свого опонента з Партії регіонів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він назвав це непоганим стартом для керівника Харківської обласної парторганізації «Батьківщини».

Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, Харківський виборчком робить усе, щоб затягнути оголошення переможців виборів мера Харкова. «Але є інше питання, що зараз блокують підрахунок і не хочуть оприлюднювати результати які у них є, сподіваючись, що вони зможуть підмінити протоколи на деяких дільницях», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Він висловив сподівання, що як «Батьківщині», так і мешканцям Харкова, котрі проголосували за А.АВАКОВА, вдасться відстояти і юридично забезпечити перемогу свого кандидата.

Водночас, сайт харківської «Батьківщини» повідомляє, що за даними паралельного підрахунку голосів А.АВАКОВ переміг свого опонента, провладного кандидата Г.КЕРНЕСА (Партія регіонів) з перевагою у 432 голоси. За даними представників «Батьківщини», за А.АВАКОВА проголосував 128431 виборець, Г.КЕРНЕСА, нинішнього в.о. міського голови, підтримали 127999 осіб.