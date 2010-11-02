Аваков переміг Кернеса з перевагою у 432 голоси – заявляє «Батьківщини»

Харків. 2 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду Харківського міського голови від «Батьківщини» Арсен АВАКОВ переміг свого опонента Геннадія КЕРНЕСА (Партія регіонів) з перевагою у 432 голоси.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацією оприлюднив виборчий штаб А.АВАКОВА на підставі даних паралельного підрахунку голосів на виборах мера Харкова.

За даними представників опозиційного кандидата, за А.АВАКОВА свої голоси віддав 128431 виборець, нинішнього в.о. міського голови підтримали 127999 харків’ян.

Як повідомляв УНІАН, за даними Харківської міської виборчої комісії, станом на 22.00 1 листопада (оброблено 20,44% протоколів) Г.КЕРНЕС отримав 31,02% підтримки виборців (18754 голоси), кандидат від партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ - 28,23% (17 080).