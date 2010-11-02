10.00: лідирує Кернес - МВК

Харків. 2 листопада. УНІАН. На виборах Харкова лідирує кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, такі дані станом на 10.00 оприлюднила Харківська міська виборча комісія за результатами опрацювання 41,04% протоколів з мокрими печатками.

У виборах Харківського міського голови лідирує Г.КЕРНЕС, на другому місці - Арсен АВАКОВ («Батьківщина), трійку лідерів замикає Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ).

За оперативними даними, Г.КЕРНЕС набрав 30,77%, або 46 763 голосів; А.АВАКОВ - 28,59%, або 43 289 голосів; А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА - 18,34%, або 27 778 голосів.

Нікого не підтримали 11,28% (17 045 виборців).

На цей час опрацьовані протоколи з 245 дільниць з 597.