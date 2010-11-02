БЮТ: у Авакова намагаються вкрасти перемогу

Харків. 2 листопада. УНІАН. У кандидата у мери Харкова Арсена Аракова намагаються вкрасти перемогу.

Як передає «Українська правда»,про це заявив БЮТівець Андрій КОЖЕМ’ЯКІН з парламентської трибуни.

«За попередніми підрахунками перемагає представник нашої політичної сили Арсен АВАКОВ. Але в нього намагаються вкрасти перемогу», - зазначив він.

«Харківські результати реально відображають ставлення виборців до правлячої партії. Свою долю вони готові довірити представникам опозиції, а не представникам політичної сили, яка стрімко втрачає позиції в України», - заявив Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10.00 2 листопада Харківська міська виборча комісія опрацювала 41,04% протоколів з мокрими печатками. У виборах мера Харкова лідирує Геннадій КЕРНЕС (30,77%, або 46 763 голосів), на другому місці - Арсен АВАКОВ (28,59%, або 43 289 голосів), трійку лідерів замикає Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (18,34%, або 27 778).

Водночас, на підставі даних паралельного підрахунку голосів на виборах мера Харкова

виборчий штаб А.АВАКОВА оголосив, що цей кандидат від БЮТ переміг свого опонента Геннадія КЕРНЕСА (Партія регіонів) з перевагою у 432 голоси. За А.АВАКОВА свої голоси віддав 128431 виборець, нинішнього в.о. міського голови підтримали 127999 харків’ян.