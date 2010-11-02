Добкін каже, що знав про капосний екзит-пол від компанії JFK

Харків. 2 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, лідер Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН запевняє, що йому було заздалегідь відомо про навмисне викривлення результатів екзит-полу компанії JFK на виборах Харківського міського голови в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи результати екзит-полу компанії JFK, який віддавав перемогу кандидатові від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсену АВАКОВУ.

«Що стосується компанії JFK, звичайно завжди є погрішність, але тут ситуація дещо інша. Мені було відомо, що за замовленням політичної сили «Єдиний центр» буде проводитися екзит-пол в Харкові, і приблизно о 12-й годині дня я дізнався, які вони будуть давати кінцеві результати для оголошення. Я знав, що вони будуть давати інформацію на користь пана АВАКОВА», - повідомив М.ДОБКІН.

Він пояснив, що представниками Партії регіонів «у Московському районі на одній із дільниць» вдалося поспілкуватися з працівниками, котрі проводили це опитування і вони сказали, «що тут одні дані, але вони передають дещо інші дані в Київ».

На думку М.ДОБКІНА використання цих екзит-полів перетворилося на певну політичну технологію.

технологія, яка мала спрацювати за певним сценарієм. Давайте говорити про те, що ніде вже в таких масштабах це не працює. З’явилася така модна фішка, екзит-поли, і давай на президентських, на парламентських виборах були. Змагання екзит-полів було на парламентських виборах, коли 5 чи 6 екзит-полів на центральних телеканалах показували, три в один бік показують, три в інший», - наголосив губернатор.

М.ДОБКІН зазначив, що намагався телефоном зв’язатися із замовниками цього екзит-полу JFK, щоб вирішити ситуацію, але в нього не вийшло. При цьому губернатор наголосив, що екзит-пол не є офіційним результатом.

«Екзит-пол – це спроба змоделювати ситуацію, яка буде після підрахунку голосів, і аж ніяк не остання інстанція», - підсумував М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, М.ДОБКІН заявив, що за даними підрахунку усіх протоколів з «мокрою печаткою» на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, який випередив кандидата від «Батьківщини» Арсена АВАКОВА на 2 тис. 726 голосів.

Довідка УНІАН. За даними екзит-полу, проведеного компанією JFK на замовлення партії «Єдиний центр», на виборах Харківського міського голови А.АВАКОВ набрав 34,7% голосів, Г.КЕРНЕС - 30,9% голосів. За даними екзит-полу, проведеного соціологічною групою «Взаємодія» на замовлення Партії регіонів, Г.КЕРНЕС набрав 33,4% голосів, А.АВАКОВ - 31,9% голосів. За даними екзит-полу, проведеного Інститутом перспектив міста, А.АВАКОВ набрав 25,7% голосів, Г.КЕРНЕС - 21,2%.