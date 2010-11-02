Добкін хоче працевлаштувати Авакова

Харків. 2 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, лідер Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН закликав до співпраці Арсена АВАКОВА, кандидата від партії «Батьківщини» на виборах харківського міського голови, який за даними губернатора, став другим у змаганні за крісло мера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН поінформував на прес-конференції, підбиваючи підсумки місцевих виборів на Харківщині.

«Я готовий співпрацювати з А.АВАКОВИМ після його програшу як людина, яка, перебуваючи в опозиції, зможе принести користь мешканцям міста і допоможе врахувати думку тих, хто за нього проголосував», - сказав М.ДОБКІН.

Говорячи про результати екзит-полів, які віддавали перевагу А.АВАКОВУ, М.ДОБКІН зазначив, що, можливо, це певна політична технологія.

Як повідомляв УНІАН, М.ДОБКІН заявив, що у Харкові, за даними підрахунку усіх протоколів з «мокрою печаткою», на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС. За словами М.ДОБКІНА, за Г.КЕРЕНСА проголосували 130 тис. 331 виборців, на другому місті кандидат від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, за якого віддали голоси 127 тис. 605 виборців. Розрив між кандидатами – 2 тис. 726 голосів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА