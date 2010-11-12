Кірш: ситуацію навколо виборів у Харкові може змінити лише майдан

Харків. 12 листопада. УНІАН. Довірена особа кандидата на пост Харківського міського голови Арсена АВАКОВА, головний редактор журналу «Бухгалтер» Олександр КІРШ вважає, що єдиним шансом змінити ситуацію навколо виборів мера Харкова є масові протести жителів міста, які зараз тривають.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Інших шансів усередині країни немає. Якщо не вийде усередині України, то (звернемося) до Євросуду у Страсбурзі, однак ми сподіваємося, що вдасться розв’язати питання, не виносячи сміття з хати», - відзначив О.КІРШ.

Він також заявив, що весь процес виборів мера Харкова є масштабною фальсифікацією «на всіх етапах».

О.КІРШ навів факти, які, на його думку, однозначно свідчать про грубе порушення виборчого процесу: «У психіатричній лікарні на дільниці майже у два рази зросла кількість пацієнтів, і ці пацієнти просили, щоб їх без черги пропустили, тому що вони на роботу спізнюються… На іншу дільницю прийшло більш як 500 курсантів, які майже всі проголосували за КЕРНЕСА. Причому на цій дільниці за КЕРНЕСА було 520, за АВАКОВА - 250, тоді як на всіх сусідніх дільницях переміг АВАКОВ. При цьому найбільше КЕРНЕС одержав саме на тій дільниці, де до того видалили представника від «Батьківщини», а після цього прийшли 500 курсантів. За 4 дні до виборів зняв свою кандидатуру один кандидат. Бюлетені, де його забули викреслити, були визнані недійсними на тих дільницях, де переміг АВАКОВ, а там, де переміг КЕРНЕС, такі самі бюлетені визнали за дійсні. У пачці «Проти всіх» знаходили бюлетені за АВАКОВА, і тепер все треба перевіряти ще раз! На виборчих дільницях були бюлетені різного відтінку, а це означає, що їх друкували в різних друкарнях».

А.КІРШ висловив подив у зв`язку з тим, що з безлічі можливих кандидатів на пост мера Харкова Партія регіонів зробила ставку саме на Геннадія КЕРНЕСА. «Були ж нормальні кандидати, які могли спокійно пройти… Ні! Вибрали найодіознішого, найбільш недоладного, ризикуючи усім. Не тільки іміджем Партії регіонів, а й отриманням траншей МВФ, іміджем країни, проведенням Євро-2012 і іміджем Харкова. В ім`я чого? Вони відчули вседозволеність: висунемо будь-кого і будь-хто пройде. От тут потрібно дати відсіч», - упевнений О.КІРШ.

Він не виключив, що опозиції вдасться добитися процедури перерахунку голосів, і відзначив, що в даний момент, на прикладі Харкова, йде перевірка того, чи є в Україні демократія. «Буде перерахунок, отже, є і демократія, і надія є. А якщо навіть в такій ситуації не буде перерахунку, отже, візьмемо до уваги, що у нас в Україні от така демократія. І візьме до уваги і Європа, і Америка, і «траншедавачі» і «євровлаштовувачі», - резюмував О.КІРШ.