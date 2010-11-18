Верховна рада ухвалила Податковий кодекс
19:15, 18 листопада 2010Харьків
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Опозиція: «Ганьба»
Харків. 18 листопада. УНІАН. Верховна рада України ухвалила у другому читанні і в цілому Податковий кодекс України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Під час голосування і після того, як на табло висвітилася необхідна кількість голосів для позитивного рішення, представники опозиції вигукували: «Ганьба».
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