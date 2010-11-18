Верховна рада ухвалила Податковий кодекс

Харків. 18 листопада. УНІАН. Верховна рада України ухвалила у другому читанні і в цілому Податковий кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час голосування і після того, як на табло висвітилася необхідна кількість голосів для позитивного рішення, представники опозиції вигукували: «Ганьба».