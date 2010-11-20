Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 20 листопада. УНІАН. Завершилися сьогоднішні матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу. Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 ) Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84) Таким чином лідери чемпіонату, «гірники», збільшують свій відрив від київського Динамо до 13 очок. Завтра відбудуться матчі: Металург Д - Таврія Ворскла - Оболонь Динамо - Металіст Металург З - Карпати Дніпро - Іллічівець

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