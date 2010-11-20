Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

17:48, 20 листопада 2010
Харьків
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Харків. 20 листопада. УНІАН. Завершилися сьогоднішні матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу.

Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 )

Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84)

Таким чином лідери чемпіонату, «гірники», збільшують свій відрив від київського Динамо до 13 очок.

Завтра відбудуться матчі:

Металург Д - Таврія

Ворскла - Оболонь

Динамо - Металіст

Металург З - Карпати

Дніпро - Іллічівець

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