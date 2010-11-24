Секретарем Харківської міськради обраний Новак
13:15, 24 листопада 2010Харьків
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«За» проголосував 81 депутат
Харків. 24 листопада. УНІАН. Олександр НОВАК обраний секретарем Харківської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, за О.НОВАКА проголосував 81 депутат з 86, котрі взяли участь в ході таємного голосування,«проти» – 1, утрималися – 4.
У ці хвилини на сесії триває процес фомування виконавчих органів міської ради, обрання заступників мера Харкова.
Головує на сесії міський голова Геннадій КЕРНЕС.
Зокрема, він запропонував на посаду 1-го заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА, який і до цього працював на цьому посту.
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