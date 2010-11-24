Гіршфельд вірить у Фірташа

Харків. 24 листопада. УНІАН. Роботодавці Волині та Харківщини переконані, що роль Спільного представницького органу роботодавців на чолі з Дмитром ФІРТАШЕМ зросте.

Про це у коментарі УНІАН заявили голова правління Волинського обласного об‘єднання організацій роботодавців Володимир ЦИБУЛЬСЬКИЙ та голова ради Об‘єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Анатолій ГІРШВЕЛЬД.

“Я особисто очікую зростання ролі Спільного представницького органу, тому що чим більше сторону роботодавців у взаємовідносинах «бізнес-влада» представляють великі власники, які мають реальні важелі впливу і за якими стоїть велика кількість працівників, тим більше це сприяє і діалогу, і зростанню ваги самого представницького органу”, - заявив В.ЦИБУЛЬСЬКИЙ.

Він зазначив, що в компаніях, де Д.ФІРТАШ є власником або співвласником, працює велика кількість найманих працівників, і тому це дійсно реальна кандидатура. “Ми - члени Ради Федерації роботодавців – не заперечували б, якби і інші власники крупних українських корпорацій – той же Ринат АХМЕТОВ, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ – також пропонувались для роботи в структурах роботодавців. Тому що дійсно у них є реальні можливості впливати на взаємовідносини влади і бізнесу і брати участь в соціальному діалозі, в тому числі в соціальній відповідальності за діяльність цих підприємств, за благополуччя і доходи найманих працівників”, - заявив В.ЦИБУЛЬСЬКИЙ.

У свою чергу А.ГІРШВЕЛЬД зазначив, що введення Д.ФІРТАША до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові сприятиме посиленню ролі роботодавців у країні.

“Введення Дмитра ФІРТАША до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради призведе до посилення ролі роботодавців у країні і покладе початок новому етапу конструктивного діалогу з владою. Це повинно сприяти вирішенню цілої низки соціально-економічних проблем країни. Я в цьому бачу тільки конструктивний початок”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за пропозицією роботодавців, які представляють підприємства хімічної галузі, голову ради директорів Group DF Д.ФІРТАША обрано представником Федерації роботодавців у Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президентові України.

Рада ФРУ рекомендувала обрати Д.ФІРТАША головою Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України зареєстрована Міністерством юстиції 6 листопада 2002 року і внесена до Переліку об`єднань організацій роботодавців під №1.

До складу ФРУ входять більш як 500 організацій роботодавців зі всіх регіонів України, які охоплюють більше 10 млн. найнятих робітників. Федерація роботодавців працює за спеціальним законом «Про організації роботодавців».

Галузеві об`єднання Федерації роботодавців України: Всеукраїнське об`єднання галузевих організацій хімічної та нафтохімічної промисловості, Українська організація роботодавців легкої промисловості, Всеукраїнське галузеве об`єднання організацій роботодавців побутового обслуговування населення, Асоціація підприємств виробників і ремонтників сільськогосподарської техніки, Всеукраїнське об`єднання організацій роботодавців галузі охорони здоров`я та інші.

У грудні 2008 року Федерація роботодавців України зареєстрована в офіційному реєстрі лобістів у Брюсселі.