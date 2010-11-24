У четвер – перша сесія Харківської облради VI скликання

Початок – о 10.00

Харків. 24 листопада. УНІАН. У четвер, 25 листопада, відбудеться перше засідання Харківської обласної ради VI скликання. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, засідання пройде у Великій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх). Початок сесії – о 10.00. Засідання транслюватиметься на телеканалі Харківської обласної державної телерадіокомпанії.

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