У четвер – перша сесія Харківської облради VI скликання

21:05, 24 листопада 2010
Харьків
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Початок – о 10.00

Харків. 24 листопада. УНІАН. У четвер, 25 листопада, відбудеться перше засідання Харківської обласної ради VI скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, засідання пройде у Великій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх).

Початок сесії – о 10.00.

Засідання транслюватиметься на телеканалі Харківської обласної державної  телерадіокомпанії.

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