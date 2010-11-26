У міськраді розкажуть про Талісман Євро-2012

Прес-конференція об 11.00

Харків. 26 листопада. УНІАН. Сьогодні в прес-центрі міської ради (вул. Квітки-Основ`яненка, 7, 2 поверх) об 11.00 відбудеться прес-конференція за участю: Харківського міського голови Геннадія Кернеса, голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, директора Турніру, керівника МОК «Євро-2012 Україна» Маркіяна Лубківського, Генерального консула Республіки Польща у Харкові Яна Граната, генерального директора «МакДональдз Україна» Яна Бордена та друга Євро-2012 Ігоря Кутєпова. Мова піде про презентацію Талісману «Євро-2012» у Харкові. Сайт міськради

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