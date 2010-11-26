Кутєпов став Другом Євро-2012
Першого воротаря збірної України представили в Харкові
Харків. 26 листопада. УНІАН. Новим офіційним Другом Євро-2012 став перший воротар збірної України, керівник дитячої футбольної академією «Металіст» Ігор КУТЄПОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія представлення Друга Євро-2012 відбулася сьогодні на прес-конференції, присвяченій презентації Талісманів Євро-2012 в Харкові.
Директор Турніру, керівника МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ вручив І.КУТЄПОВУ спеціальний диплом, що посвідчує статус Друга Євро-2012, вимпел та значок Друга Євро-2012.
«Ми сподіваємося, що своїм авторитетом ви сприятимете розвитку футболу», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.
Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові відбудеться урочиста церемонія представлення Талісманів Євро-2012.