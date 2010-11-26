Лубківський визначився, за які імена Талісманів Євро-2012 голосуватиме

Харків. 26 листопада. УНІАН. Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ голосуватиме за те, щоб Талісманів Євро-2012 назвати Славек і Славко.

Про це він сказав на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про його особистий вибір у голосуванні за імена Талісманів Євро-2012.

«Мені подобається усі три пари. Я, мабуть, буду голосувати за Славека і Славка», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що це його особистий вибір і він не хотів би жодним чином тиснути на людей, котрі ще не проголосували за імена Талісманів.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні вболівальники ще не звикли до можливих імен та зовнішності Талісманів, але підкреслив, що «чим далі ставлення до Талісманів буде кращим і кращим, і вони викликатимуть захоплення не лише в дітей, а й у дорослих».

«Питали, чому такі дивні імена, що за ім’я Стрімко, нема такого імені, але Стрімко – це спосіб руху, це швидкість. Навряд чи ви знайдете в Австрії та Швейцарії імена Трікс і Флікс (Талісмани Євро 2008 – УНІАН). І наші імена достатньо дивно звучать, але, я думаю, що ми виберемо ті, з якими ці Талісмани допоможуть успішно підготуватися до чемпіонату», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступник голови Харківською облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ також зазначили, що голосуватимуть за імена Славек і Славко.

Генеральний директор «МакДональдз Україна» Ян БОРДЕН зазначив, що через мережу ресторанів «МакДональдс» вже проголосувало понад 1 тисячу людей «й абсолютні лідери Славек і Славко».

Як передавав УНІАН, 16 листопада у Варшаві відбулася презентація офіційних Талісманів УЄФА Євро-2012. 17 листопада пройшла урочиста церемонія представлення Талісманів під час товариських матчів Швейцарія - Україна у Женеві та Польща – Кот-Д’Івуар у Познані. Талісмани протягом двох тижнів відвідають усі міста, де пройдуть матчі Євро-2012.

Як відомо, вболівальники з усього світу можуть проголосувати за імена Талісманів, вибираючи з трьох пар імен (Славек і Славко, Шємко і Стрімко, Клемек і Ладко), попередньо відібраних УЄФА та Місцевими організаційними комітетами. Голосування розпочалося 16 листопада та завершиться 3 грудня. Проголосувати можна на сайті УЄФА, в усіх ресторанах МакДональдз та під час церемонії презентації Талісманів у приймаючих містах. Офіційно імена талісманів будуть оголошені 4 грудня. Розробником Талісманів Євро-2012 стала фірма Уорнер Бразерс.