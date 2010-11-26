Лубківський сказав, коли продаватимуть квитки на Євро-2012

Харків. 26 листопада. УНІАН. Продаж квитків на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року орієнтовно розпочнеться 1 березня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«1 лютого розпочнеться збір заявок на квитки на Євро, і з 1 березня орієнтовно розпочнеться продаж квитків і пакетів гостинності», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він застеріг від продажу пакетів гостинності ті організації, які не мають на це права.