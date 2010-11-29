У ДТП під Харковом загинула глава Кегичівської РДА
За кермом була сама Чинкова. Загинули ще двоє
Харків. 29 листопада. УНІАН. Голова районної адміністрації Кегичівського району Харківської області, депутат облради Жанна Чинкова загинула при зіткненні Mazda-626 і Skoda Fabia на автодорозі Харків-Красноград.
Як повідомляє «Сегодня», за кермом Skoda Fabia була сама Чинкова. З нею разом їхала начальник районного управління праці і соцзахисту Наталія Храпач.
Нагадаємо, вночі з неділі на понеділок на автодорозі Харків-Красноград біля села Ракитне Нововодолажського району відбулося лобове зіткнення легкових автомобілів Mazda-626 і Skoda Fabia з подальшим спалахом автомобіля Mazda - 626.
За інформацією прес-служби обласної ДАІ, винен в аварії водій Mazda-626, який не виконав вимог знаку «в`їзд заборонений» і рушив по дорозі з одностороннім рухом назустріч загальному потоку машин. В результаті ДТП загинуло 3 людини: водії обох автомобілів і пасажир Skoda Fabia.