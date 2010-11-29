Харківська та Московська області підписали протокол про співпрацю

Харків. 29 листопада. УНІАН. Харківська облдержадміністрація України та уряд Московської області Російської Федерації підписали протокол про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво на 2011-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

Протокол підписали з української сторони перший заступник голови ХОДА Володимир БАБАЄВ, з російської сторони – перший заступник голови уряду Московської області – Ігор ПАРХОМЕНКО.

Сторони, «враховуючи взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні, зміцненні та розширенні торговельно-економічного, науково-технічного і культурного співробітництва», домовилися про розвиток співробітництва в промисловості, науці, техніці та освіті, сільському господарстві й торгівлі, культурі та мистецтві, туризмі і спорті.

Зокрема, керівництво областей домовилося про сприяння розвитку міжмуніципального співробітництва, обмін досвідом роботи органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, про сприяння обміну делегаціями муніципальних утворень з метою організації співробітництва та спільного святкування ювілейних і пам`ятних дат, про організацію взаємної участі представників Московської та Харківської областей у виставково-ярмаркових заходах.

У галузі розвитку торговельно-економічного співробітництва сторони домовилися про обмін пропозиціями представників бізнесу, зацікавлених у поглибленні торговельно-економічних зв’язків, про надання консультативної допомоги, про інформаційну підтримку співпраці двох регіонів, про сприяння встановленню прямого інформаційного обміну та розширенню ділових контактів між суб’єктами малого підприємництва.

Також протокол передбачає обмін досвіду в галузі сільського господарства, освіти, охорони здоров’я, ЖКГ, співробітництво в сфері поставок продуктів харчування, співпрацю в галузі культури тощо.

Окремим пунктом в протоколі прописана домовленість про сприяння придбанню сільськогосподарськими товаровиробниками Московської області тракторів Харківського тракторного заводу моделі Т-150К та запасних частин до них.

В.БАБАЄВ та І.ПАРХОМЕНКО висловили сподівання, що про протокол буде виконуватися та допоможе й надалі поглиблювати співробітництво двох регіонів.