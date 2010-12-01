Харків. 1 грудня. УНІАН. ЗАТ «Філіп Моріс Україна» планує новий інвестиційний проект в Харківській області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це сказала генеральний директор ЗАТ «Філіп Моріс Україна» Олена ХОМЕНКО під час зустрічі делегації компанії з керівниками Харківської області.

«Через причини, які заважають розвиткові галузі, проект знаходиться лише на початку реалізації. Проте, ми починаємо процес державної експертизи і проходження всіх дозвільних інстанцій. І в цьому ваша підтримка буде неоціненна», - сказала О.ХОМЕНКО.

Вона подякувала обласну владу за підтримку та розуміння, а також повідомила, що підрядчиками компанія має намір залучати місцеві організації.

Голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ висловив надію на подальшу співпрацю і завірив гостей у тому, що вони можуть розраховувати на підтримку представницької влади.

«Ми з радістю зустрічаємо тих, хто несе інвестиції в область, хто створює робочі місця. Ми цінуємо відносини з вашою компанією, які мають вже шістнадцятилітню історію, тому що підприємство є одним з основних платників податків в області і близько півтори тисячі чоловік, разом з підрядчиками, працюють на кампанію, отримуючи зарплату, що перевищує в двічі середню по області. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб у Харківській області ваш бізнес відчував себе комфортно», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Губернатор Харківщини Михайло ДОБКІН також заявив, що, враховуючи частку в обласному бюджеті, яку забезпечує «Філіп Моріс», обласна влада готова бути надійним партнером для компанії. «Ми не приховуємо, - сказав губернатор, - що, намагаючись привернути сюди потенційних інвесторів, ми зобов`язані показувати приклади успішної співпраці великих компаній з владою».