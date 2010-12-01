«Слобідському краю» призначили нового редактора

Харків. 1 грудня. УНІАН. Новим головним редактором газети «Слобідський край» призначено Наталю ЖУКОВУ.

Рішення про це кадрове призначення було ухвалене сьогодні в ході пленарного засідання позачергової II сесії Харківської обласної ради.

Новий редактор працюватиме на умовах контракту терміном на 5 років з випробувальним терміном - 3 місяці.

З попереднім керівником «Слобідського краю» Вікторією ЛУКАШОВОЮ, за угодою сторін, достроково розірвано контракт з переводом на нове місце роботи.