«Слобідському краю» призначили нового редактора
14:22, 01 грудня 2010Харьків
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Ухвала обласної ради
Харків. 1 грудня. УНІАН. Новим головним редактором газети «Слобідський край» призначено Наталю ЖУКОВУ.
Рішення про це кадрове призначення було ухвалене сьогодні в ході пленарного засідання позачергової II сесії Харківської обласної ради.
Новий редактор працюватиме на умовах контракту терміном на 5 років з випробувальним терміном - 3 місяці.
З попереднім керівником «Слобідського краю» Вікторією ЛУКАШОВОЮ, за угодою сторін, достроково розірвано контракт з переводом на нове місце роботи.
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