В понеділок у Харкові на лінії не вийдуть тролейбуси і трамваї

Харків. 18 грудня. УНІАН. Колектив харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» планує провести акцію протесту проти невиплати зарплат.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної ініціативно-правозахисної організації «Прорвемося!» Андрій ІЛЬГОВ, акція протесту у вигляді попереджувального страйку пройде у понеділок, 20 грудня, поблизу 2-го тролейбусного депо.

За його даними, «із середини літа працівникам підприємства не платять заплату і сума боргу становить близько 30 млн. грн.».

«Очікується, що в понеділок у Харкові зранку на лінії не вийде жоден тролейбус і трамвай», - сказав А.ІЛЬГОВ.

«Люди налаштовані рішуче», зазначив він і нагадав, що взимку 2010 року колектив цього підприємства вже проводив безстроковий страйк, «результатом чого стала швидка виплата зарплат».