Розпочала роботу сесія міськради

Депутати розглянуть 80 питань

Харків. 22 грудня. УНІАН. Розпочала роботу 2-га сесії Харківської міської ради VI скликання. Депутати планують розглянути 80 питань, повідомив міський голова Геннадій КЕРНЕС. Зокрема, це зміни до бюджету, розгляд звернень до центральних органів влади, міських програми, що стосуються роботи комунальних підприємств, розвитку системи охорони здоров`я, освіти.

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