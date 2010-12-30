Кернес обіцяє в 2011 році спрямувати на ремонт доріг 200 млн. грн.

Харків. 29 грудня. УНІАН. У 2011 році на ремонт і реконструкцію доріг міста Харкова з усіх джерел фінансування буде спрямовано понад 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

«Кошти, які передбачені в бюджеті з усіх фондів, які можливі, понад 200 млн. грн.», - сказав Г. КЕРНЕС.

Він зазначив, що міська влада продовжить роботу, необхідну для отримання муніципальної позики на ремонт доріг. Г. КЕРНЕС повідомив, що сума передбачуваної позики буде менше 500 млн. грн., як це планувалося раніше.

За словами Г.КЕРНЕСА, за виділені кошти планується провести повну реконструкцію і благоустрій проспекту Гагаріна, будівництво пішохідного переходу в районі вулиці Державінської, продовжити ремонт проспекту 50-річчя СРСР, ремонт мостів і споруд. Частина коштів буде спрямована на купівлю нової техніки та на догляд за дорогами.

Як передавав УНІАН, сьогодні Харківська міська рада ухвалила бюджет міста на 2011 рік. Згідно з документом, загальний обсяг доходів бюджету Харкова на 2011 рік становитиме 4010464,3 тис. грн., у тому числі субвенції з державного бюджету - 1019332,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 3397736,2 тис. грн., спеціального фонду - 612728,1 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 493158,3 тис. грн.

Загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік затверджено в сумі 4199464,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду - 3160010,5 тис. грн., видатків спеціального фонду - 1039453,8 тис. грн.