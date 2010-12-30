Названо кращого футболіста України

Опитування газети «Команда»

Харків. 30 грудня. УНІАН. Газета «Команда» підбила підсумки опитування, визначивши кращого футболіста країни, що виступає в національному чемпіонаті України. Вперше цей титул дістався голкіперові донецького «Шахтаря» Андрію П’ятову. В опитуванні беруть участь гравці і тренери команд Прем`єр-ліги. П’ятов набрав 120 балів. Другим, відставши на 11 балів, фінішував півзахисник дніпропетровського «Дніпра» Євген Коноплянка. Третє місце - у капітана «Шахтаря» Даріо Срни (99 балів). Террикон На знімку: Пятов пропускає м`яча у матчі з харківським «Металістом». Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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