Названо кращого футболіста України
19:46, 30 грудня 2010Харьків
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Опитування газети «Команда»
Харків. 30 грудня. УНІАН. Газета «Команда» підбила підсумки опитування, визначивши кращого футболіста країни, що виступає в національному чемпіонаті України. Вперше цей титул дістався голкіперові донецького «Шахтаря» Андрію П’ятову.
В опитуванні беруть участь гравці і тренери команд Прем`єр-ліги.
П’ятов набрав 120 балів.
Другим, відставши на 11 балів, фінішував півзахисник дніпропетровського «Дніпра» Євген Коноплянка.
Третє місце - у капітана «Шахтаря» Даріо Срни (99 балів).
На знімку: Пятов пропускає м`яча у матчі з харківським «Металістом».
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