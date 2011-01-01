Найвища жінка України відсвяткувала Новий рік у виправній колонії (фото)
В образі Снігуроньки
Харків. 1 січня. УНІАН. Найвища жінка України Любов ШИЛО, яка має зріст 2 метри 13 сантиметрів, відсвяткувала Новий рік у Качанівській виправній колонії в Харкові в образі Снігуроньки.
Як передає кореспондент УНІАН, засуджена Л.ШИЛО учора в образі Снігуроньки взяла участь у новорічному святковому концерті і привітала жінок своєї колонії з Новим роком.
В ролі Діда Мороза виступила засуджена Тетяна ЯКИМЕНКО, зріст якої - 1 метр 51 сантиметр.
Дует виступав з гумором і фантазією та добре повеселив вщент наповнений зал, у якому розмістилося близько 900 жінок, що перебувають нині у Качанівській колонії.
У концерті, повністю підготовленому силами жіночого колективу колонії, пролунали пісні, гуморески, дружні шаржі, пародії, відбулися конкурси. Переможці отримали призи.
Засуджені отримали від керівництва колонії новорічні подарунки.
На знімку: Снігуронька Любов ШИЛО і Дід Мороз Тетяна ЯКИМЕНКО вітають жінок Качанівської колонії з Новим роком.