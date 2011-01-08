ДТП на Харківщині: постраждало 12 людей (уточнена)

Харків. 8 січня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення «Таврії» з пасажирським автобусом до лікарні потрапило дванадцятеро осіб.

Таку уточнену інформацію надали кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прес-служби, 8 січня 2011 року близько 8.30 на 58-му кілометрі автошляху Харків – Сімферополь – Севастополь – Ялта (Нововодолазький район) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса «Neoplan» та автомобіля «Таврія Славута».

Встановлено, що під час маневру обгону водій автомобіля «Таврія» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом. Внаслідок цього автобус перекинувся на правий бік, а автомобіль з’їхав на узбіччя.

Під час ДТП в салоні автобуса перебвало 30 осіб. Пасажири автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. До Нововодолазької районної лікарні було доставлено 12 постраждалих. Одну з них, яка знаходилась у найгіршому стані, гелікоптером доправлено до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. Мєщанінова.

Судово-медичне обстеження встановило, що водії легковика і автобуса у стані алкогольного сп’яніння не перебували. За вказаним фактом 8 січня порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.286 ККУ України (порушення правил безпеки руху).

Триває досудове слідство у справі. Хід розслідування взято на контроль керівництвом прокуратури Харківської області, повідомили у прес-службі.