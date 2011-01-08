На Харківщині чоловік убив свого товариша, який випадково розірвав йому одяг

Харків. 8 січня. УНІАН. На Харківщині міліція затримала 23-річного молодика, який убив свого товариша за те, що останній випадково розірвав його одяг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області, трагічна подія сталася на початку року в селі Коробочкіне Чугуївського району.

Поблизу одного з будинків у селі правоохоронці виявили труп 32-річного чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. У ході оперативно-розшукових заходів працівниками міліції за підозрою у скоєнні вбивства був затриманий 23-річний мешканець Коробочкіного.

Як з’ясувалося, потерпілий та підозрюваний були знайомі і разом святкували Новий рік в одному з розважальних закладів селища. Другого січня, коли вони разом поверталися додому, між ними спалахнула сварка. Приводом до неї стало те, що один з товаришів послизнувся і, падаючи, схопився за іншого та розірвав його одяг. Між чоловіками спалахнула бійка, в результаті якої підозрюваний наніс потерпілому численні ушкодження. За висновком експертів, від отриманих травм постраждалий загинув на місці бійки.

Слідчим відділом Чугуївського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За подібний злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років, повідомили в ЦЗГ.