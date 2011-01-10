Дорошенко вирішив підсилити Партію регіонів

Харків. 10 грудня. УНІАН. Заслужений діяч спорту, заслужений майстер спорту СРСР, член Всесвітньої «Зали слави з волейболу» в США, почесний громадянин Харкова і Харківської області, завідувач кафедри спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди Валерій ДОРОШЕНКО сьогодні вступив у Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході роботи XVI конференції Харківської міської організації Партії регіонів Харківський міський голова, голова ХМО ПР Геннадій КЕРНЕС та перший заступник голови Харківської облради Олена ОЛЕШКО вручили партійні квитки 16 новим членам Партії регіонів.

Так, сьогодні в Партію регіонів вступили директор комунального підприємства «Газета «Харківські Вісті» Харківської міської ради» Микола КОСИЙ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання НТУ «Харківський політехнічний інститут» Олексій ГОЛУБ, доктор технічних наук, професор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Олег ОЛЕКСІЇВ, доктор технічних наук, професор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Василь МОЩЕНОК; заступники голови адміністрації Орджонікідзевского району Харківської міської ради Дмитро ЖУКОВ та інші.

Делегати XVI конференції Харківської міської організації Партії регіонів, яка пройшла в понеділок, підбили підсумки місцевих виборів, внесли зміни до складу Ради парторганізації та обрали делегатів на ХХІ конференцію Харківської облорганізації Партії регіонів, що відбудеться сьогодні.