Харків. 11 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові невідомі проникли в квартиру директора Українського культурного центру «Юність», голови Харківського міського осередку ВО «Свобода» Олександра ГАВИ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Свободи», проникнення до помешкання О.ГАВИ, що в одній із багатоповерхівок по проспекту Гагаріна в Харкові, сталося у вівторок близько 12.00.

За даними прес-служби, «злочинці не взяли нічого коштовного, а лише вчинили у квартирі безлад. Подружжя ГАВ урятувала та обставина, що дружина Людмила полишила з онуком помешкання лише на 15 хв. Саме проникнення відбулося близько 12.00».

О.ГАВА, повідомили у прес-службі, «безпосередньо пов’язує сьогоднішню пригоду зі своєю політичною діяльністю та захистом Українського культурного центру «Юність», який він наразі очолює». Прес-служба зазначає, що «вже не один рік УКЦ відбиває рейдерські атаки з боку тіньової фірми «Титан+», що афілійовано пов’язана з міською владою. Воднораз рейдери, що воліють перетворити «Юність» на ще один торгівельно-розважальний центр, заручалися підтримкою як «помаранчевих», так і «біло-синіх» можновладців».

«З огляду на принципову позицію Олександра ГАВИ у справі захисту одного з найбільших українських культурних осередків Харківщини та «нефаховість» злодіїв, немає сумніву в замовленості злодіяння», - заявляє прес-служба.

«Харківська обласна організація ВО «Свобода» вимагає від начальника Головного управління МВС України в Харківській області Михайла МАРТИНОВА та прокурора області Геннадія ТЮРІНА негайно порушити кримінальну справу за фактом незаконного проникнення до помешкання Олександра Ґави, узяти її під особистий контроль та регулярно публічно звітувати про хід розслідування», - повідомляє прес-служба.