У Харкові затримали безробітного з 1,8 кг вибухівки і гранатою

Харків. 12 січня. УНІАН. У Харкові на території торгового центру працівники міліції затримали 40-річного безробітного мешканця міста Первомайська, у якого вилучено 1,8 кілограма вибухівки та гранату часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.