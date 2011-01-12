У Харкові затримали безробітного з 1,8 кг вибухівки і гранатою
10:24, 12 січня 2011Харьків
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Чоловік перебував у торговому центрі
Харків. 12 січня. УНІАН. У Харкові на території торгового центру працівники міліції затримали 40-річного безробітного мешканця міста Первомайська, у якого вилучено 1,8 кілограма вибухівки та гранату часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.
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