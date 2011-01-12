У Харкові подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах - Кернес

Харків. 12 січня. УНІАН. Проїзд у трамваях і тролейбусах Харкова незабаром зросте з 1 гривні до 1 гривні 50 коп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговій сесії Харківської міської ради міський голова Геннадій КЕРНЕС.

За його словами, причиною зростання вартості проїзду в міському пасажирському електротранспорті є подорожчання енергоносіїв та запчастин.

«В умовах подорожчання енергоносіїв та запчастин, для збереження електротранспорту необхідно встановити новий тариф на проїзд», - сказав Г.КЕРНЕС.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду в трамваях і тролейбусах Харкова сьогодні становить 1 грн.